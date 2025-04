Il compleanno di On the Road | Così siamo vicini ai più fragili

Road, di San Benedetto, festeggia 30 anni di attività. Con quattro sedi operative tra Marche, Abruzzo e Molise, On the Road è un punto di riferimento per gli ambiti di cui si occupa: tratta e sfruttamento, inclusione migranti, violenza di genere, marginalità, servizi al lavoro e formazione. La Cooperativa sociale ha ideato 'Strade-Territori che creano nuovi spazi di comunità, con un calendario di incontri di sensibilizzazione, fino al 10 aprile. Ne parliamo con Stefania Torquati, presidente di On the Road. Presidente Torquati, perché il progetto 'Strade'? "Per festeggiare i 30 anni abbiamo sentito l'esigenza di farci promotrici della nostra visione del lavoro sociale e di contribuire a sensibilizzare il territorio per un più ampio riconoscimento dei diritti umani, sociali e civili e del lavoro".

