In viaggio con Lady Chatterley

Panorama.it - In viaggio con Lady Chatterley Leggi su Panorama.it Chissà, forse dipendeva dal suo essere figlio di un minatore, di un uomo che per sopravvivere (non troppo facilmente) doveva infilarsi nelle profondità della terra. Ma il fatto è che David Herbert Lawrence per tutta la vita ha venerato il sole, attorno a esso ha costruito la sua opera e in larga parte la sua esistenza terrena. Questa ricerca lo ha a tratti lacerato, lo ha portato ad attraversare un conflitto costante tra le forze femminili e ctonie e quelle più aeree e maschili. Una tensione che si è riverberata nei suoi romanzi, ricchi di personaggi maschili che sfidano le donne pur ricercandole insistentemente, a tratti le odiano pur adorandole. Del resto lui stesso era potentemente avvinto alla madre, e successivamente fu legato al limite dell’imprigionamento a Frieda von Richthofen, aristocratica che per lui aveva lasciato il marito, illustre accademico.

