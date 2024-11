Secoloditalia.it - Putin continua a minacciare: “Lanceremo altri missili ipersonici, possono raggiungere tutta Europa”

Leggi su Secoloditalia.it

L’ombra russa cala sull’Occidente dopo le dichiarazioni di Vladimir. «Non escludiamo di colpire i Paesi che hanno fornito le armi a Kiev. In caso di escalation, risponderemo in modo deciso e in modo simmetrico», ha detto dall’alto del Cremlino in un discorso alla nazione, ma per la Nato «non influenzerà il corso della guerra né il sostegno a Kiev». La produzione deiOreshnikb sarà intensificata, capaci di colpire «obiettivi in», quanto dichiara Mosca. In una giornata densa di dichiarazioni, rivelazioni e mosse militari, il presidente russo ribadisce ora che il lancio di questi sistemi avanzati rappresenta una risposta diretta agli attacchi ucraini condotti con armamenti statunitensi e britannici.Zelensky: grave escalationIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’uso del nuovo tipo di missile da parte della Russia rappresenta «una chiara e grave escalation» nella guerra, chiedendo una forte condanna a livello globale.