Paolo Zanetti | Inter tra le top d’Europa Dawidowicz recuperato

conferenza., allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con l’: “Dobbiamo ritrovare il nostro miglior gioco. La squadra si è ritrovata solo ieri e abbiamo perso un giocatore chiave come Duda. Oggi l’allenamento sarà fondamentale, ma vogliamo fare una grande partita.”“Con l’dobbiamo fare attenzione anche alla designazione arbitrale?”, gli viene chiesto, ricordando l’episodio controverso di San Siro dello scorso anno. “L’anno scorso non ero l’allenatore, ma l’episodio è già stato discusso. Per quanto riguarda l’arbitro, non è importante né l’età né la provenienza, sono sicuro che farà il suo meglio, come noi.” La risposta suona equilibrata e pragmatica, segno chevuole concentrarsi più sulla prestazione della sua squadra che sugli episodi.