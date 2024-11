Gaeta.it - Oltre 9.000 passaporti rilasciati: l’ufficio postale diventa punto di riferimento per i documenti

La diffusione dei servizi di rilascio presso gli uffici postali ha rivoluzionato il modo in cui i cittadini accedono a questi essenziali. L'iniziativa, gestita sotto la direzione di Matteo Del Fante, ha visto il rilascio di 9.000 in una manciata di mesi, grazie all'attivazione del servizio in 300 uffici sul territorio nazionale. Questo nuovo approccio si propone di semplificare l'accesso ai per i cittadini, affrontando con successo la crescente domanda da parte degli utenti.Espansione del servizio a dicembreNel corso degli ultimi mesi, il gruppo ha lavorato duramente per ottimizzare le proprie procedure interne in vista di un'ulteriore espansione dell'iniziativa. A partire dal mese di dicembre, il servizio sarà attivo in altri 2.