Nuno Tavares | lanonimo’ primo assistente d’Europa a cui la Lazio non cederebbe nemmeno per 70 milioni

Justcalcio.com - Nuno Tavares: l”anonimo’ primo assistente d’Europa a cui la Lazio non cederebbe “nemmeno per 70 milioni”

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 16:22:51 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Ha ancora 24 anni, maAlbertino Varela(Lisbona, 26-1-2000) Ha già avuto, come diremmo colloquialmente, alcuni “colpi a segno”. Il grafico polare di.DribblareL’Arsenal lo strappò al Benfica nel 2021 dopo averlo pagato 8. Con Arteta ha giocato solo 28 partite (1.499?) nelle quali ha lasciato un gol e due assist. È partito in prestito cercando minuti per Olimpico Marsiglia nel 2022-23 e, nonostante abbia giocato come ala/terzino mancinoha lasciato segni del suo potenziale offensivo: Ha segnato sei gol in 39 partite. tornato a va in prestito, questa volta al Nottingham Forestla scorsa stagione. ma non è andata così bene: Ha giocato solo 696 minuti. La storia di quest’estate sembrava ripetersi: È sbarcato in prestito allacon diritto di riscatto (obbligatorio) da 5di euro.