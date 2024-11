Quotidiano.net - No alle differenze fiscali fra Stati Ue. Patuelli: anacronistiche e pericolose

Le banche sono il "tessuto connettivo e propulsivo dei risparmiatori, di famiglie e imprese" e la loro redditività ha importanti ricadute sul territorio. Lo ha sottolineato ieri il presidente dell’Abi, Associazione bancaria italiana (e del gruppo La Cassa di Ravenna) Antonioa Roma, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, che ha tenuto la ‘Terza Lezione Ugo La Malfa’, sostenendo anche la necessità di una tassazione "premiale" sia per i risparmiatori che investono sul lungo periodo sia per le imprese che impiegano i loro profitti per far crescere l’attività imprenditoriale con un’Ires "agevolata". Nel ringraziare la Fondazione Ugo La Malfa per l’onore della Lezione,ha ribadito come siano "fondamentali e attualissimi gli ampi orizzonti europei ed internazionali e l’intransigenza morale per le libertà e la democrazia costituzionale di uomini come Ugo La Malfa, che l’avevano appresa soprattutto da Luigi Einaudi, Benedetto Croce e Giovanni Amendola".