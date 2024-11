Lanazione.it - Natale 2024, rush finale per gli allestimenti e il concorso (e corso) dei presepi

Lucca, 22 novembre– Le 55 baite in piazza Napoleone, le installazioni ind’opera in piazza San Michele e in piazza San Martino, la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio al Baluardo Caffè delle Mura. E le luci natalizie già montate in periferia da settimane e quasi al completo anche in centro. Ilavanza a grandi passi e per calarsi ancor più nell’atmosfera arriva il tradizionale, gettonatissimo,deia cui quest’anno si abbina anche uno specialeper far di più e far meglio in nome della tradizione. Toscana, ecco le città delL’Associazione Lucchese “Amici del Presepe” bandisce e organizza anche quest’anno una premi denominato “Un presepe in ogni casa”. All’iniziativa hanno dato la propria adesione l’Arcidiocesi di Lucca e l’Associazione culturale “Scuola e libertà”.