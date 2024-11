Lapresse.it - Milan-Juventus, Thiago Motta: “Vlahovic assente, attacchiamo e difendiamo insieme”

ha parlato alla vigilia di-Juve, primo dei due big match della 13esima giornata di Serie A. I bianconeri si presenteranno a San Siro orfani di Dusan, infortunatosi durante la sosta delle Nazionali, e la cui assenza è stata confermata dal tecnico italo-brasiliano. “Di sicuro domani non ci sarà, speriamo che sia lui che gli altri tornino il prima possibile”, ha detto. “Chi è rimasto qui ha lavorato molto bene, anche chi è tornato sta bene pronti per fare una bella partita. Tutti i giocatori hanno caratteristiche diverse e questa è una cosa interessante che dà alternative. Sicuramentenon farà parte del gruppo – ha aggiunto – come Nico Gonzalez e Douglas Luiz, come anche Adzic. Tutti gli altri sono a disposizione per la partita di domani”.Sulle parole diin Serbia sui compiti difensivi,ha replicato: “Io ho fiducia nei giocatori, sanno cosa devono fare sia in fase offensiva che difensiva.