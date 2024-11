Lanazione.it - Mercato del lavoro in forte flessione. Mancano 190 assunzioni in provincia

Tira aria di crisi neldeldell’area nord della Toscana: un ‘arretramento’ che si fa sentire anche a Massa-Carrara dove lanella domanda dirispetto all’anno precedente sfiora quasi il 20%, pari a circa 190 unità in meno. E’ quanto emerge dai dati rilevati per il periodo novembre 2024 su un campione di oltre 2.600 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dele delle Politiche Sociali ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - ISR. Un insieme di fattori, negativi, che danno un risultato in peggioramento rispetto al trend dell’anno precedente: incide anche la difficoltà di reperimento del personale ‘desiderato’, ormai a quota 58%, con meccanici, montatori e riparatori che risultano quasi impossibili da trovare (difficoltà di reperimento del 90%).