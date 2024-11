Lanazione.it - Maltempo a Lucca, 22 evacuati: divelte le coperture di due condomini

Leggi su Lanazione.it

, 22 novembre 2024 - Sono state ore di intenso lavoro per le squadre dei vigili del fuoco del comando diche sono state impegnate in tutta la provincia per l’ondata di. E’ stato addirittura necessario richiedere supporto al comando dei vigili del fuoco di Siena. Tra i tanti interventi effettuati, da segnalare ledi dueche sono state: una nel comune di Montecarlo e l'altra in quello di Borgo a Mozzano. Evacuate 22 persone in totale. Numerosi anche gli alberi abbattuti dal vento.