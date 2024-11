Ilfattoquotidiano.it - Magistrata dal 1998, ha indossato la toga per soli 8 anni. Ora il governo la vuole a Bruxelles: il Csm forza la legge per distaccarla ancora

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“I magistrati lavorino di più“: da qualche settimana la frase è ripetuta a filastrocca da vari esponenti della maggioranza di centrodestra – a partire dal leader della Lega Matteo Salvini – per sminuire la ribellione delle toghe agli attacchi del. Eppure, negli stessi giorni, al Consiglio superiore della magistratura quella stessa maggioranza si è prodotta in una spericolatatura dellaper raggiungere un obiettivo opposto: consentire a una giudice, assunta dallo Stato per amministrare la giustizia, di svolgere un altro lavoro per (almeno) vent’della sua carriera. A raggiungere questo probabile record è Raffaella Pezzuto, consigliera della Corte d’Appello di Firenze, chiamata per duedal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal Guardasigilli Carlo Nordio come esperta alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue a