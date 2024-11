Calciomercato.it - L’errore di arbitro e Var è clamoroso: c’è l’ammissione UFFICIALE

Leggi su Calciomercato.it

Svista della video assistenza che porta all’annullamento del gol: la Uefa è costretta ad intervenire, dando ragione a chi parlava di grave sbaglioSi può sbagliare anche in epoca Var, ma ciò che è accaduto in un match internazionale ha davvero deldie Var è: c’è(LaPresse) – Calciomercato.itCosì evidentedella video assistenza che la Uefa è dovuta intervenire ed ammettere tutto, anche perché le immagini non lasciavano spazio a dubbi. E fortuna che il risultato era ampiamente deciso e che lo sbaglio avvenuto al Var, andando a correggere la decisione giusta dell’, non ha modificato l’andamento della gara. Tutto è accaduto alla fine del primo tempo di Svezia-Azerbaijan, partita finita con il punteggio di 6-0 per i padroni di casa.