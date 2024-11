Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Bertini: "Mostre, anno orribile?. Ma prima in Pinacoteca la metà non pagava"

di Valerio Cuccaroni Assessore, che ne è della mostra "Albrecht Dürer. Maestro del segno", che doveva essere allestita alla Mole, dopo il G7 Salute? "A gennaio ci sarà l’allestimento del Dürer, quando terminerà la mostra sulla famiglia Ferretti. La mostra sarà promossa dal Comune, in collaborazione con la Rete Museale Marche Nord, sotto la direzione scientifica di Luigi Gallo, e sarà curata da Luca Baroni, direttore della stessa Rete Museale. Saroltre cento le stampe esposte, in gran parte provenienti da collezionisti delle Marche". I dati sui visitatori dalla mostra "Dal futurismo all’informale" non sono incoraggianti, però. Come farà a migliorare l’affluenza? "I dati che sono stati riportati vinterpretati. I 5mila visitatori sono stati registrati in sei mesi, ma la, che ha ospitato la mostra, aveva 8mila visitatori all’, di cui lanon paganti".