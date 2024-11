Quotidiano.net - La sfida di Giuseppe Conte: “Il M5s non può tornare indietro. Chi frena ci condanna all’irrilevanza”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 novembre 2024 – Siamo alla partita finale per il futuro del Movimento o di quello che sarà: qual è la posta in gioco? “È un momento cruciale per la nostra comunità, che da ieri e fino a domenica è chiamata a votare per decidere sulle sfide, le battaglie e le modalità con cui rilanceremo con forza ed entusiasmo il M5s – esordisce, il leader dei 5 Stelle, in mezzo a un passaggio decisivo per il destino del partito –. Sono profondamente orgoglioso del percorso che ci ha portato fino a qui: non troverete in Italia e in Europa nessun partito che si è messo così profondamente in discussione coinvolgendo fin dall’inizio gli iscritti, in maniera autenticamente partecipata e democratica”. Bologna (centro sociale CostArena/via Azzo Gardino 48)- Pranzo del leader M5scon attivisti e simpatizzanti e incontro con Libera nell'ambito della tappa elettorale a Bologna.