La Comacchiese avanza. Ai rigori accede agli ottavi

Con la trasferta di montagna la qualificazione ci guadagna. Ladi Coppa Italia di Promozione superando aiil Valsetta Lagaro, seconda in classifica in campionato. Ai tempi regolamentari la partita era finita 3-3:in vantaggio 2-0, grazie ai gol di Tavolieri e Fregnani. La partita sembra in discesa, ma gli uomini di Candeloro si fanno dapprima rimontare e successivamente superare dappenninici. I lagunari non ci stanno e riescono a pareggiare al 90’: Gherlinzoni dal limite dell’area colpisce il palo, si avventa Fregnani e segna la doppietta personale ristabilendo l’equilibrio. Dal dischetto i rossoblù sono infallibili, due gli errori del Lagaro. Per laun bel viatico per il prossimo turno di campionato, domenica prossima a Crespellano con il Petroniano.