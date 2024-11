Gaeta.it - La carenza di professionisti in sanità: Fedriga avverte sulla situazione di medici e infermieri

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le proiezioni sul numero dei neolaureati inna efuturadisanitari stanno sollevando preoccupazioni significative in merito all’adeguatezza del sistema sanitario italiano. In un contesto in cui le istituzioni devono affrontare sfide sempre più complesse, le dichiarazioni del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, al convegno “Incontri in Cardiologia” a Trieste, evidenziano l’urgenza di riflessioni profonde sulle politiche sanitarie.Laattuale nella formazione deiSecondo le ultime stime, nel 2027 il numero dei neolaureati inna supererà quello deiche raggiungeranno l’età pensionabile. Questo sbilanciamento sottolinea le problematiche legate alla formazione e al numero chiuso che attualmente regola l’accesso alle facoltà dina.