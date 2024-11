Quifinanza.it - Infortuni nel calcio, costi per 230 milioni sulla Serie A: le stime sul calendario intasato

Archiviati i gironi della Nations League ilitaliano è pronto a tuffarsi di nuovo nellaA, con le squadre che dovranno però fare i conti con il bollettino degli infortunati. Diversi i giocatori tornati acciaccati dagli impegni delle Nazionali nelle file dei propri club di appartenenza, da Hakan Calhanoglu a Dusan Vlahovic, da Juan Cabal a Nuno Tavares, tra lesioni e problemi muscolari. Un effetto del sempre più alto numero di partite, che potrebbe portare a un impatto ancora maggiore, secondo quanto sostiene lo studio l’Associazione dei calciatori Aic, anche dal punto vista economico con l’arrivo della nuova edizione del Mondiale per club e unancora più.Il report dell’AicNello studio intitolato “Injury Time”, presentato dal presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, è stato preso in esame il peso economico deglisuperiori ai 90 giorni subiti dai calciatori e la conseguente svalutazione del cartellino, per i club diA, della Liga spagnola e della Premier League inglese, tra impegni di campionato, coppe nazionali ed europee.