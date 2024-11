Lettera43.it - Il lottatore di Mma Conor McGregor è stato condannato per stupro

Ildi arti marziali miste (Mma) irlandeseritenuto colpevole in sede civile dall’Alta Corte di Dublino di aver violentato Nikita Hand, 35 anni, in un hotel della capitale irlandese il 9 dicembre 2018. La giuria ha ordinando adi risarcire la vittima con 248 mila euro. Hand ha accusatodi averla «aggredita sessualmente e picchiata brutalmente» dopo una festa dove venivano consumate droghe e alcol. In tribunale ha raccontato di essere stata portata in una suite, per poi subire violenze che le hanno causato gravi ferite e disturbo da stress post-traumatico. L’avvocato di Hand, John Gordon, ha detto che la donna era sotto antidepressivi e «piena di droghe» al momento dell’aggressione. Alla giuria èdetto che quando la donna è stata indirizzata in un reparto ospedaliero per il trattamento delle aggressioni sessuali, un medico era così preoccupato che ha ordinato che si scattassero fotografie delle sue ferite.