Hacker nei profili social | Tutto inizia con un premio

Fermo, 22 novembre 2024 – “Mi hannoato il profilo, è stato un incubo”. Una storia rocambolesca che fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze, solo l’imbarazzo di dover spiegare l’acceduto a tanti conoscenti. A raccontarla è Stefano Cugnigni, operatore socio sanitario di 39 anni residente a Servigliano. “to il 30 ottobre – racconta Stefano Cugnigni – ho ricevuto un messaggio da un mio conoscente che mi ha chiesto di partecipare ad una sorta di concorso in cui lui era impegnato. Essendo un conoscente ho accettato, il giorno dopo mi è arrivata dalla stessa persona la richiesta del mio cellulare, serviva per convalidare il concorso che gli avrebbe permesso di vincere une così ho fatto, lo conoscevo e volevo aiutarlo. Il 1 novembre la brutta sorpresa, mi sono accorto che qualcuno, probabilmente la stessa persona, avevaato sia il mio profilo Facebook sia quello Instagram.