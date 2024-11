Ex Inter svela il lato oscuro del calcio italiano | Partite truccate mi volevano uccidere

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ex centrocampista die Ternana tra le altre, ha raccontato di alcunecombinate che giocò ai tempi della sua militanza in Italia.L’ex calciatore Luis Antonio Jimenez, cileno classe ’84 soprannominato “Il Mago” ha avuto una buona carriera calcistica. Per lui un passato anche in Italia con Ternana, Fiorentina, Lazio, Cesena, Parma e anche, dal 2007 al 2009. L’ex centrocampista ha rilasciato dichiarazioni controverse durante un’vista al canale YouTube Vamo A Calmarno.Ha raccontato un episodio inquietante vissuto durante le sue primein Italia, ai tempi della Ternana: “Entrai in campo, segnai un gol, e il portiere della mia squadra – sì, della mia stessa squadra! – mi voleva aggredire. Non sapevo che ci fosse un accordo per pareggiare: io volevo solo dare il massimo”.