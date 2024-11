Ilrestodelcarlino.it - Code e disagi sulla via Emilia. Ciclopedonale e asfaltatura, inferno tra Diegaro e Capocolle

La lunga strada verso casa. O verso il lavoro. A dire il vero la strada è sempre la stessa, ma in questi giorni chi si mette alla guida per percorrere la viada o verso Forlì, deve fare i conti con tempi di percorrenza dilatati a causa di due cantieri che rallentano il traffico nel tratto compreso tra. Si tratta di due opere distinte: la prima riguarda la realizzazione della pista ciclabile destinata a collegare la frazione cesenate al cuore della città e la cui realizzazione è in capo al Comune; la seconda è invece relativa a un intervento didel manto stradale del quale si sta occupando Anas. Per garantire la sicurezza del cantiere e della circolazione sono stati istituti dei sensi unici alternati, che portano inevitabili rallentamenti al traffico, arrivando a creare anche lunghi ingorghi negli orari più critici.