Romadailynews.it - Cina: funzionario, aperta a dialogo, cooperazione con USA per relazioni economiche stabili

Pechino, 22 nov – (Xinhua) – Lae’ pronta a impegnarsi nel, ad ampliare le aree die a gestire le differenze con gli Stati Uniti per promuovere uno sviluppo stabile e sostenuto dellee commerciali bilaterali, ha dichiarato oggi Wang Shouwen, rappresentante per il commercio internazionale dellae vice ministro del Commercio. Cio’ si basera’ sul rispetto reciproco, sulla coesistenza pacifica e sullavantaggiosa per tutti, ha affermato Wang in una conferenza stampa. Ilha aggiunto che lasalvaguardera’ con fermezza la sua sovranita’, la sua sicurezza e i suoi interessi di sviluppo nel processo. (Xin) Agenzia Xinhua