Chi era Abraham Zapruder l’uomo che riprese l’omicidio Kennedy

, un sarto di origine ucraina emigrato negli Stati Uniti, è entrato nella Storia a sua insaputa. Appassionato di fotografia, infatti, diventa il testimone per eccellenza deldel presidente John Fitzgeralda Dallas il 22 novembre 1963. Quel giorno, incuriosito dal passaggio del corteo presidenziale, decide di immortalare l’evento con la sua cinepresa 8mm. La stessa che avrebbe registrato le uniche immagini del drammatico momento e che sarebbero state acquistate dalla rivista Life in esclusiva.Il filmato dura solamente 26 secondi ma mostra in modo crudo e dettagliato gli istanti in cuiviene colpito dai proiettili. Si comprende, dunque, perché queste immagini, cariche di un realismo sconcertante, abbiano fatto il giro del mondo, diventando una delle prime testimonianze visive di un evento di portata storica.