Centri migranti in Albania, dopo gli agenti anche gli operatori sociali rientrano in Italia

Tutti glidi Medihospes, l’ente gestore deini inper il rimpatrio dei, lasceranno Schengjin e Gjader per rientrare inentro il fine settimana. E a quanto si apprende non sarebbero previsti ricambi. Ma dal ministero degli Interni trapela che irestano comunque operativi e vigilati: attualmente, sottolineano fonti del Viminale, il personale è stato ridotto e varia in base alle esigenze del momento. Neirimangono ora sette persone per l’amministrazione e il Viminale attende il 4 dicembre, quando la Cassazione si pronuncerà sulla questione dei Paesi sicuri e sui ricorsi del governo contro i decreti della sezione immigrazione del tribunale di Roma, che non ha convalidato i fermi per 18 persone. La rimodulazione nell’organico nei Cpr segue quello della settimana scorsa che ha riguardato gliin trasferta, ridotti da 220 a 170, ovvero il numero minimo per garantire lo svolgimento dei turni.