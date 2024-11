Oasport.it - Berrettini: “Giocare col n.1 ti mette pressione, ma è bellissimo perché so che posso contare su di lui”

Leggi su Oasport.it

Matteonon è stato schierato in singolare, ma è sceso in campo di doppio, ed insieme a Jannik Sinner ha firmato il punto che è valso il 2-1 sull’Argentina e la conseguente qualificazione alle semifinali di Coppa Davis: subito dopo il successo nel match decisivo l’azzurro ha parlato ai microfoni di Rai Sport.L’emozione diin doppio in Davis con Sinner: “Prima di entrare in campo abbiamo detto ‘Quanto è bello vivere questo momento’. Alla fine ho lavorato tutto l’anno per essere qui, ecol giocatore più forte del mondo tiun po’ di, ma allo stesso tempo èso chesempre su di lui“.L’analisi del match, vinto contro una coppia rodata: “Abbiamo fatto secondo me un grandissimo doppio contro due specialisti, non è mai facile scendere sull’1-1, quindi sono veramente troppo contento di essere qui, di essere in campo, però dobbiamo ricordarci che questo è il primo passo, insomma abbiamo ancora strada da fare“.