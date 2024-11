Lanazione.it - "Bambini in trincea": la guerra e la migrazione attraverso gli occhi dei più piccoli

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 22 novembre 2024 - Questa mattina il Murate Art District di Firenze ha ospitato la conferenza "in: racconti di sopravvivenza e speranza", un evento che ha intrecciato reportage, fotografia e impegno sociale per raccontare le difficoltà affrontate dai piùnei contesti di. Tra i protagonisti, il giornalista Giammarco Sicuro, in collegamento dagli Stati Uniti, ha condiviso un videomessaggio in cui ha descritto le sfide legate all'imdi persone, famiglie edal Messico verso gli USA. Un viaggio spesso segnato da pericoli, sofferenze e speranze infrante. L'intervento del fotoreporter Gianluca Panella ha lasciato il pubblico senza parole.una serie di scatti emozionanti realizzati in Ucraina e in Medio Oriente, Panella ha testimoniato gli orrori dellae le devastanti ricadute sui civili, mettendo al centro le storie di resilienza die famiglie travolte dai conflitti.