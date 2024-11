Bergamonews.it - Aule al freddo, la protesta degli studenti del Secco Suardo. La scuola: “Intervento tempestivo”

Nella mattinata di venerdì 22 novembre glidella succursale del liceodi via Borgo Palazzo a Bergamo, nella sede dell’Istituto Rigoni Stern, si sono riuniti all’esterno dellae hannoto. Il motivo è il riscaldamento rotto, come spiega una studentessa: “Siamo alda una settimana e in aula le temperature sono molto basse. In classe si muore died è improponibile fare lezione in queste condizioni”.La professoressa Manuela Nicosia, dirigente scolastico del liceospiega: “Questa mattina, venerdì 22 novembre, non ero presente aa causa di un impegno istituzionale all’Istituto Quarenghi, ossia il convegno dell’Anils (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere). I miei collaboratori, però, mi hanno informato tempestivamente del problema e sono stata tenuta al corrente di quanto stava accadendo.