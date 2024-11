Feedpress.me - Appostato con accette e coltello nel cortile della ex moglie a Comiso: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Misura cautelare deldialla exe ai luoghi da lei frequentati, con applicazione del, a carico di un comisano di 37 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia in forma aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate , in quanto tutto commesso in presenza dei figli minori. Interventopolizia per lite in famiglia Gli Agenti.