Amorim | Sono la persona giusta al momento giusto vedrete cambiamenti nel gioco nel posizionamento

Il Manchester United riparte da Ruben. Il tecnico portoghese, strappato Sporting Lisbona dopo che lo United ha esonerato Erik ten Hag all’inizio di novembre, ha sostenuto oggi la sua prima conferenza da allenatore dei Red Devils. Il Telegraph ha raccolto le sue dichiarazioni. Domenica lo United affronta in casa l’Ipswich Town.Leggi anche:può trasformare Hojlund nel suo nuovo Gyokeres (Telegraph): «Dobbiamo migliorare in difesa, iniziamo dalle piccole cose»«È più grande di quello a cuiabituato, più grande dello Sporting, ma ho un sacco di aiuto,felice e mi sento a casa», così ha apertola conferenza di presentazione.«un po’ un sognatore, credo in me stesso, penso anche che il club sia come me, abbiamo la stessa mentalità. Credo molto in questi giocatori.