"Alexandra è sparita nel nulla": la denuncia della madre, ricerche in corso nel Milanese

DiBoboc, 24 anni, non si hanno più notizie dal 19 novembre, quando è stata avvistata sotto i portici di Bruzzano, il quartiere periferico a nord di Milano dove risiede. “L’ultima volta che ho parlato con lei è stata il 31 ottobre”, racconta la, Nadia Boboc, che ha sportodi scomparsa ai carabinieri di Affori. Leggi anche: “Solo un raffreddore”. Invece è un batterio “mangia-carne”: l’agghiacciante scoperta“Alcuni conoscenti mi hanno detto di averla vista nei giorni scorsi. Viveva con un’amica e, anche se ci vedevamo e chiacchieravamo, non volevo che tornasse a vivere con me e i suoi fratellini piccoli fino a quando non avesse affrontato il suo problema di alcolismo e ricevuto aiuto in una comunità. Sono molto preoccupata perché il suo telefono è spento, e chiunque la conosca sa quanto dipenda dai social e dal cellulare.