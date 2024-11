Lortica.it - Ai Stories: lo spirito della giovinezza

Leggi su Lortica.it

Immaginatevi un piccolo borgo. Chiamiamolo Poggiolento. Immaginatevi pure una leggenda che da generazioni solletica la curiosità dei suoi abitanti: losi nasconde lì, tra loro.C’è chi dice: «Sta nei boschi!» e sono principalmente i vecchi. C’è chi dice: «Nel pozzo storto!» e questi sono i bambini. Marisa dice: «È la ricettagrappa di nonno Egidio!», ma lei ha sempre un bicchierino di grappa in mano e quello che dice non conta tanto.A Pioggiolento c’è un barbiere, di nome Gianni, che avrà ascoltato questa storia mille volte, forse di più, e, una mattina, mentre spunta i baffi di Marcello, se ne esce, così, dal nulla, con questa frase: «Lo. Se nessuno l’ha mai trovato forse è perché non sa dove cercare! O forse perché se n’è andato. O forse perché proprio non esiste più.