X-23 | la sua action figure rivela dei divertenti Easter Eggs

X-23: la suadeiLa star di Logan Dafne Keen ha fatto il suo sorprendente ritorno come Laura / X-23 in Deadpool & Wolverine di quest’estate. Nella scena dei titoli di coda, era tornata a casa sulla Terra-10005, scena che tiene palcoscenico era pronto per il suo probabile ritorno nei prossimi film di Avengers.Ora, Hot Toys ha svelato la suaX-23 in scala 1/6 incredibilmente realistica basata sulla sua apparizione nel terzo film dei Marvel Studios. È un peccato che Laura non abbia mai indossato un costume fedele ai fumetti, anche se immaginiamo che ciò accadrà in futuro. Ecco la descrizione ufficiale dell’azienda:“Magistralmente realizzata in base all’aspetto di Dafne Keen come X-23 nel film, la figura presenta una testa scolpita di recente e sculture di capelli intercambiabili, mani intercambiabili con stili extra di artigli ossei e un vestito sapientemente su misura, completo di stivali alti dettagliati, uno zaino con un accessorio a forma di cavallo, un paio di occhiali da sole e un casco di Fenomeno danneggiato dalla battaglia.