Ilfattoquotidiano.it - Un infermiere e una guardia giurata aggrediti all’ospedale evangelico Betania di Napoli: “Oltre 15 aggressioni nel 2024”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo, sotto l’effetto di alcol e droga, ha aggredito prima une poi unaintervenuta per fermarlo. L’episodio è avvenuto la scorsa notte, 20 novembre, al pronto soccorso dell’ospedale, nel quartiere Ponticelli di. Secondo quanto riportato dal direttore generale della struttura, Vincenzo Bottino, la situazione è ormai fuori controllo: “Siamo in uno stato di guerra, ora basta”. Leai danni di medici, infermieri, operatori sociosanitari e guardie giurate sono sempre più frequenti.L’aggressore, in attesa di essere visitato, ha dapprima colpito violentemente undel pronto soccorso, causandogli traumi e lesioni. Poco dopo ha aggredito anche laaccorsa in difesa del sanitario. Entrambi i feriti sono stati medicati e dimessi con una prognosi di venti giorni ciascuno.