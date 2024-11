Tragedia a Cagliari bimba di un anno muore al pronto soccorso Stava male da giorni

Leggi su Dayitalianews.com

Ieri pomeriggio, 20 novembre, si è consumata una terribilenell’ospedale Brotzu di: una bambina di appena unè morta, a quanto pare per un arresto cardiaco. Inutile la corsa al, dove la piccola era stata trasportata con un’ambulanza medicalizzata, poiché i medici non hpotuto fare nulla per salvarla.Il malore dellae la corsa in ospedaleSecondo una prima ricostruzione i genitori si trovavano nella zona di viale Poetto eno portando lain ospedale proprio perché non si sentiva bene. Le condizioni della piccola sarebbero però improvvisamente peggiorate, quindi i genitori hchiamato l’ambulanza che è giunta sul posto e che l’ha portata al, dove tutti i tentativi dei medici di rianimarla si sono rivelati inutili.