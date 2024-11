Spettacoloitaliano.it - This is me è in diretta o registrato: a che ora finisce il programma su Canale 5

is Me è in? L’orario su5Da mercoledì 20 novembre, in prima serata su5, al via ilevento di questo autunno in tv: “Is Me”, racconto in tre puntate che vede protagonisti tantissimi talenti del canto e della danza che hanno mosso i primi passi all’interno del talent show più longevo della Tv, Amici. Lo show, condotto da Silvia Toffanin è il racconto di com’è nato il sogno, da dove è partito e come si è evoluto. In un bellissimo e spazioso studio televisivo la Toffanin – che ha seguito l’evoluzione artistica di tanti di questi ragazzi, accoglie, si confronta e dialoga con tanti protagonisti della musica e della danza per rivivere insieme le tappe della loro carriera iniziata tra i banchi della scuola del talent. Ma a che orais Me ? È insu5 ?A che orais MeIs Me va in onda ogni mercoledì sera su5 alle ore 21.