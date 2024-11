Cultweb.it - Pubblicata la prima foto di una stella al di fuori della Via Lattea ed è incredibile

Gli astronomi hanno immortalato per lavolta unaal dinostra galassia, la Via. Si tratta di un’enorme supergigante rossa distante 160.000 anni luce. La scoperta è stata possibile grazie all’avveniristico Telescopio VLTI (Very Large Telescope Interferometer), dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO). L’immagine,, rivela un bozzolo di polvere a forma di uovo e un anello di materia. Che sono segni delle fasi finalidi un’esplosione di supernova. WOH G64, questo il nomesupergigante rossa, è una2.000 volte più grande del Sole e si trova nella Piccola Nube di Magellano. Quello che stupisce nellaè la nitidezza dei dettagli, mai raggiunta.Grazie al VLTI, gli astronomi hanno catturato l’immagine del “bozzolo” di polvere e gas che avvolge questa supergigante rossa, cogliendo le sue fasi finalidi diventare supernova.