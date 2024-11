Quotidiano.net - Orrore in carcere. Torturavano i detenuti. Arrestati undici agenti

Se dovessero essere confermate le accuse, se dovesse corrispondere al vero quello che emerge dall’inchiesta del procuratore di Trapani, Gabriele Paci, allora potremmo trovarci di fronte a un caso eclatante e vergognoso in cuivengono puniti, umiliati e addirittura torturati da uomini di legge. Se così fosse il"Pietro Cerulli" di Trapani sarebbe stato trasformato in una sorta di piccola succursale italiana del famigerato IK-3 di Kharp, il penitenziario russo di massima sicurezza dove era recluso Aleksei Navalny o come la prigione di Diyarbakir (Turchia), la più sadica al mondo.poliziotti penitenziari in servizio al "Cerulli",che ospita oltre 500 reclusi, sono staticon l’accusa di torture e abuso d’autorità, mentre altri 14sono stati sospesi dal servizio.