Napoli uomo aggredisce infermiere e vigilante in Pronto Soccorso Il dg | Siamo in guerra

Nuova aggressione all’interno di una struttura ospedaliera. Questa volta è successo all'ospedale evangelico Betania didove la scorsa notte, in preda ad alcol e droga, unha aggredito prima un, mentre era in attesa di essere visitato al, e in seguito una guardia giurata arrivata in aiuto del sanitario. A riportare quanto avvenuto è stato il direttore generale del nosocomio, Vincenzo Bottino. "in uno stato di, ora basta", ha detto il responsabile dell'ospedale religioso, uno dei due presidi sanitari del quartiere Ponticelli a