Gaeta.it - Monza Wine Experience 2023: Un successo travolgente per gli appassionati di vino

Laha attirato l'attenzione degli amanti delitaliani, con la sesta edizione che si è svolta dal 15 al 17 novembre. L'evento ha visto la partecipazione di 800 persone e la somministrazione di ben 5.640 calici, consolidando il suo status di manifestazione di riferimento per i finein Italia. Questo festival offre una straordinaria opportunità di degustare alcune delle etichette più prestigiose del panorama vinicolo nazionale, grazie a un ricco programma che include Masterclass esclusive e una cena d'autore di alto livello.Un'affluenza significativa nella storica Villa RealeL'evento principale, L'Eccellenza in Villa, ha accolto circa 300 partecipanti nella storica Villa Reale di, dove glihanno avuto la possibilità di assaporare una selezione di vini italiani riconosciuti per la loro eccellenza.