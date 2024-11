Mfe volano utili a +387% nei primi 9 mesi del 2024

Lapresse.it - Mfe, volano utili a +38,7% nei primi 9 mesi del 2024

glidi Mfe-MediaForEurope a +38,7% neidel. I ricavi netti consolidati ammontano a 2.004,7 milioni di euro, in aumento del 7,7%, rispetto ai 1.862,2 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi pubblicitari lordi raggiungono invece i 1.943,3 milioni di euro, in crescita (+6,5%) rispetto all’omologo periodo dell’anno precedente (1.824,8 milioni di euro).Il risultato operativo (Ebit) cresce a 126,6 milioni di euro, con un incremento pari al +28,7% rispetto ai 98,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. Il risultato netto consolidato, escludendo il contributo di ProsiebenSat1, è positivo per 88,7 milioni di euro, in crescita del 38,7% rispetto al dato omologo del 2023. Includendo il contributo di ProsiebenSat1 raggiunge i 96,2 milioni di euro, con un aumento del 35,6% rispetto ai 71 milioni di euro del 2023.