Mercatini di Natale a Bruxelles: un evento imperdibile dal 29 novembre al 5 gennaio

Facebook WhatsAppTwitter Asta per partire uno degli eventi più attesi dell’anno: idi, che deliziano residenti e turisti grazie alla loro magica atmosfera. Questo momento speciale di festeggiamenti, che durerà cinque settimane dal 29al 5, vedrà l’accensione del grande albero dinella storica Grand Place e una serie di attrazioni che richiamano milioni di visitatori ogni anno.I piaceri d’inverno di: un richiamo turisticoIdi, noti anche come Winter Wonders, si posizionano tra i più importanti e visitati in Europa. Uno dei principali motivi di richiamo è l’enorme afflusso di visitatori che si attende di raggiungere i 4 milioni nel 2023, per un indotto economico stimato in circa 260 milioni di euro.