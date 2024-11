Dilei.it - Manuela Arcuri su Garko: “Sembrava preso. Con Totti avrei voluto una storia”

Dopo dieci anni di assenza dalle scenetornerà presto al cinema con un nuovo film, Tradita, diretto da Gabriele Altobelli. Per l’attrice il ritorno davanti alla macchina da presa ha rappresentato l’occasione per raccontarsi tra carriera e vita privata, ricordando gli amori che hanno segnato la sua vita: primo fra tutti il legame con Gabriel, molti anni prima che facesse coming out, e il flirt con Francesco, prima che lui si sposasse con Ilary Blasi., la delusione pere il flirt conDa più di dieci anniè legata felicemente a Giovanni Di Gianfrancesco, che ha sposato nel 2022 con una romantica cerimonia nel Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Eppure durante la sua carriera da attrice non sono mancate le storie da togliere il fiato, come quella con Gabriel