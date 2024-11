Ilnapolista.it - Lukaku il gigante buono: passa più tempo con i suoi figli che a godersi la vita mondana (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Romeludomenica affronterà la sua ex squadra, la Roma, in cui ha giocato lo scorso anno in prestito dal Chelsea. E tra presente eto, il Corriere dello Sport dedica un pezzo allafuori dal campo dell’attaccante del Napoli.il: si diverte con ied è molto attento alla privacyFabio Mandarini e Chiara Zucchelli scrivono sul quotidiano:Lo scugnizzo Romelu contro Rom de Roma. Il presente e ilto, non esattamente un derby dei cuori infranti come quello di San Siro con l’Inter, ma pur sempre la sfida a una ex.oggi è a Napoli, ma le abitudini sono più o meno uguali: casa e calcio, la famiglia, un maestro per amico. Da Mou a Conte. Romelu è molto legato al Belgio, la sua terra, ma è anche un uomo aperto alle tradizioni delle città del calcio: di Roma amava la carbonara, di Napoli invece la pizza.