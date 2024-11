Metropolitanmagazine.it - Luca Sardella, chi è la figlia Daniela: “Lei è l’amore della mia vita”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è molto riservato, sul suo conto è però circolata un’indiscrezione secondo la quale sua moglie avrebbe perso ladopo aver dato alla luce la, poi cresciuta soltanto con le sue cure. In realtà l’indiscrezione è falsa:ha raccontato di averle però credute entrambe morte durante l’attacco terroristico alle Torri Gemelle.Il famoso pollice verdetv racconta un particolare inedito di quell’11 settembre 2001, che ha cambiato la storia del mondo dopo l’attacco terroristico islamico al cuore dell’America. “In un attimo ho pensato di perdere mia moglie e mia”, esordiscea RTL102.5 News parlando di quel tragico 11 settembre del 2001 quando le Torri Gemelle a New York fuori abbattute per mano di Al Quaeda. “Mia moglie e miasono state testimoni oculari dell’11 settembre.