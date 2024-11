Ilgiorno.it - Leonardo Del Vecchio interrogato a Milano sui dati rubati da Equalize: dai dossier sul fratello al trojan per la fidanzata

Leggi su Ilgiorno.it

Del, imprenditore e quartogenito dell’omonimo fondatore della multinazionale Luxottica scomparso nel 2022, saràgiovedì pomeriggio ariguardo l’inchiesta sui presuntiaggi illegali messi in atto dall’azienda, che lo vede indagato per concorso in accessi abusivi a sistema informatico. È stato l’imprenditore a chiedere di essere ascoltato dai magistrati per difendersi dalle accuse e chiarire la sua versione dei fatti. L’rio si terrà in una caserma, non al palazzo di Giustizia di. L’inchiesta suL’inchiesta suiaggi ha rivelato l’esistenza di una rete di spionaggio illegale orchestrata dall’agenzia investigativa milaneseSrl. L’azienda, in breve, avrebbe utilizzato accessi non autorizzati a bancheriservate, comprese quelle consensibilissimi del Ministero dell’Interno, per raccogliere informazioni su politici, imprenditori e persone di rilievo.