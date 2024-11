Unlimitednews.it - Leclerc “A Las Vegas abbiamo delle carte da giocarci”

LAS(USA) (ITALPRESS) – La Ferrari vuole essere protagonista a Las. Ci crede Charles, che alla vigiliaprime libere si è detto “convinto che questo weekend avremoda, anche se le insidie non mancheranno. La pista sulla carta può apparire banale, ma non lo è. Per la natura di questa gara, che si disputa di notte in una zona desertica, caratterizzata dunque da una grande escursione termica, la gestionegomme sarà fondamentale – ha detto il monegasco -. Dal canto nostro,una vettura che tratta gli pneumatici con delicatezza, ma spesso il contraltare di questo effetto è la difficoltà nel portare le gomme nella giusta temperatura di esercizio sul giro secco. Cilavorato e siamo fiduciosi di aver fatto progressi”.ha poi parlato dello spirito che si respira in squadra: “Sull’onda dei risultati dell’ultimo periodo c’è tanta energia, nonostante ci troviamo alla fine della stagione.