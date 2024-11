Donnaup.it - Le mie polpettine di ceci: sono facilissime da fare, leggere e gustose

Leggi su Donnaup.it

Le miedidavvero sfiziose, vi basti sapere che ne vanno matti anche i piccoli di casa. Si preparano al volo, ma ad un patto: avere a disposizione ibolliti.Per questo esistono due possibilità:acquistare un barattolo, sgocciolare e utilizzarli subito;Oppure cuocerli in casa: immergere un etto circa disecchi in una ciotola colma di acqua, aggiungere un cucchiaino di bicarbonato, e lasciarli in ammollo per una notte intera. Scolarli e sciacquarli l’indomani mattina, poi bollirli per un paio d’ore in un tegame con abbondante acqua, uno spicchio d’aglio, qualche ago di rosmarino e una foglia d’alloro.Certo, la seconda soluzione è assai più laboriosa, ma decisamente più salutare e con questi aromi i legumi acquisiranno un sapore unico.Creare poi l’impasto è di una semplicità unica, ma vi garantisco che il risultato sarà superlativo.