Linkiesta.it - La paura della vittoria ucraina e il pavido cinismo dell’Occidente

Leggi su Linkiesta.it

La guerra è un inferno. Una guerra criminale di aggressione è ancora peggiore. Sono passati dieci anni da quando la Russia ha invaso l’per privarlasua sovranità, sottomettere il suo popolo e cancellarne la cultura. Sono trascorsi mille giorni dal 24 febbraio 2022, quando Mosca ha abbandonato ogni pretesa, trasformando le sue ambizioni imperiali in un attacco aperto a una nazione libera. La posta in gioco non potrebbe essere più alta. In gioco c’è la sopravvivenza dell’, ma anche i principi che sostengono il mondo libero: sovranità, libertà e la convinzione che l’aggressione non debba rimanere impunita.Eppure, non abbiamo ancora trovato il coraggio di dire le cose come stanno. Abbiamo guardato a questa guerra attraverso il prismagestione del rischio eriduzione delle perdite: come evitare l’escalation, come gestire le conseguenze.