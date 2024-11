Sport.quotidiano.net - La famiglia Guidetti va sempre di corsa

Sono una belladi sportivi, in più tutti e tre hanno sposato. la Corradini Rubiera, la società dei fratelli Benati. La provenienza è Formigine, ma papà Luigi, 49 anni, è tesserato in gialloverde dal 1996 (sono quindi 28 anni); mamma Roberta Lodesani, 46enne, porta in dotazione 26 anni di tesseramento; il figlio Mattia, 20 anni, ne porta altri 6 e così si arriva a 60 anni tondi di "tesseramento familiare". La settimana shanno partecipato alla stessa gara di Mezzolara (8,3 chilometri) con Mattia 6°, Luigi 35° e Roberta 19ª tra le donne. "Non è stata la prima e non sarà l’ultima - dice Luigi - pensi che tutti gli anni andiamo a fare il giro delle Eolie; io l’ho vinto sei volte, Mattia due e Roberta è arrivata terza per due volte. La trasferta alle Eolie è un nostro must, ci siamo andati anche nel 2021 che non si poteva correre".